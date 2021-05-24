سوريا.. "إدارة الشمال" تغلق المعابر إلى مناطق سيطرة الحكومة

أعلنت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" إغلاق جميع المعابر بين مناطقها ومناطق سيطرة الحكومة السورية.

وفي القرار رقم 129 الذي أصدرته اليوم في عين عيسى شمال مدينة الرقة، قالت الإدارة إن الإغلاق بدأ منذ السابعة صباح اليوم، وحتى إشعار آخر.

ولم تذكر الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة أسباب ذلك الإجراء.

وكان مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) أصدر بيانا في وقت سابق اليوم بشأن الانتخابات الرئاسية في سوريا، قال فيه إنه "غير معني بأية انتخابات لا تحقق أهداف السوريين في حياتهم وحقوقهم وحضورهم السياسي، ولن يكون طرفاً ميسراً لأي اجراء انتخابي يخالف روح القرار الأممي ٢٢٥٤" الذي قال إنه يقضي "بتشكيل هيئة حكم انتقالي وبيئة آمنة ودستور جديد للبلاد تقوم على أساسه أية انتخابات بشفافية وإشراف دولي وضمانات لنتائج تحقق استمرار العمل للخروج من الأزمة المريرة التي عانى منها الجميع".

وختم المجلس بيانه بالقول: "لن نكون جزءا من عملية الانتخاب الرئاسية ولن نشارك فيها، وموقفنا ثابت أنه لا انتخابات قبل الحل السياسي وفق القرارات الدولية".

وتدخل سوريا يوم غد الثلاثاء فترة صمت انتخابي تسبق الاقتراع المقرر بعد غد الأربعاء.

المصدر: RT