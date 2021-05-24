في تعبير نادر عن الاستياء.. عمانيون يحتجون على البطالة - فيديو

أكدت السلطات العمانية ونشطاء، الاثنين، أن مواطنين احتشدوا في مجموعات للاحتجاج على البطالة في مدينتين على الأقل، وذلك في أول إبداء للمعارضة منذ اعتلى السلطان هيثم بن طارق العرش.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي محتجين محتشدين في منطقة صلالة بالجنوب وصحار بالشمال.

وشهدت مناطق الاحتجاجات وجودا مكثفا لقوات الأمن، مع قوافل من عربات الجيش والشرطة، كما أظهرت إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع واعتقالها متظاهرين، وكتب على إحدى اللافتات "جلالة السلطان هيثم، المواطنون المسرحون والباحثين من لهم بعد الله سواك".



والاحتجاجات هي الأولى منذ تولى السلطان هيثم السلطة في يناير عام 2020، بعد وفاة السلطان السابق للبلاد قابوس بن سعيد والذي حكم البلاد طويلا.

وقدم السلطان هيثم بن طارق، عقب توليه السلطة سلسلة إصلاحات في محاولة لجعل الأوضاع المالية للحكومة مستدامة.

وشهدت السلطنة مظاهرات في أوائل عام 2011 عقب اندلاع انتفاضات في المنطقة، ولكنها ركزت على الوظائف ومزاعم وجود فساد، وليس على التغيير السياسي.

من جهتها، ردت وزارة العمل بتغريدة على "تويتر"، قالت فيها، إن "المحتجين الذين يطالبون بفرص عمل وحل مشكلة بعض المسرحين منهم تم الاستماع لهم".

تابعت #وزارة_العمل باهتمام حول تجمع عدد من المواطنين أمام مبنى المديرية العامة للعمل بمحافظة شمال الباطنة pic.twitter.com/rwJShB14JY — وزارة العمل -سلطنة عُمان (@Labour_OMAN) May 23, 2021



المصدر: "رويترز"