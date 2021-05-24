 
مباشر
عاجل
بايدن: بلينكن سيواصل جهود "إعادة بناء العلاقات مع الشعب الفلسطيني وزعمائه وتقديم المساندة له"

القوات الإسرائيلية تطلق النار على فلسطيني قرب حي الشيخ جراح بعد تنفيذ عملية طعن

أخبار العالم العربي

القوات الإسرائيلية تطلق النار على فلسطيني قرب حي الشيخ جراح بعد تنفيذ عملية طعن
news.walla.co.il
صورة من موقع "والاه" لمكان حادث الطعن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qgtc

أصيب شاب بجروح جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل عناصر من الشرطة الإسرائيلية ظهر الاثنين، بعد تنفيذه عملية طعن بالقرب من محطة القطار المحاذية لحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

إقرأ المزيد
الشرطة الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات في مدينة اللد- فيديو
الشرطة الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات في مدينة اللد- فيديو

وذكر موقع "عرب 48" أن قوات من عناصر الشرطة وحراس الأمن طاردوا شابا وأطلقوا النار صوبه، حيث أصيب بجروح متفاوتة وغرق بدمائه وسط الشارع.

القوات الإسرائيلية تطلق النار على فلسطيني قرب حي الشيخ جراح بعد تنفيذ عملية طعنصورة من موقع "عرب 48" للشاب الفلسطيني المصاب

من جهته، أفاد موقع "والاه" الإسرائيلي، بأن إسرائيليين أصيبا بجروح خطيرة بعد تعرضهما للطعن في شارع حاييم بار ليف في القدس، مشيرا إلى أنهما نقلا إلى مستشفى هداسا لتلقي العلاج.

ولفت الموقع إلى أن "ضباط الشرطة الذين وصلوا إلى مكان الحادث بدأوا التحقيق في ملابسات القضية، بينما تم تحييد المشتبه به في الطعن".

المصدر: RT+عرب 48+ والاه

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا