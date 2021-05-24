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وصول شحنة كبيرة من لقاح "فايزر" للأردن

أخبار العالم العربي

وصول شحنة كبيرة من لقاح
Reuters
الأردن
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وصلت مساء يوم الأحد شحنة جديدة من لقاح شركة "فايزر" المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى الأردن.

وقال مصدر لـموقع "خبرني" الأردني إن شحنة كبيرة من لقاح "فايزر" المضاد لكورونا وصلت إلى مطار الملكة علياء الدولي.

وتصل كل يوم أحد، جرعة جديدة من لقاحات شركة "فايزر" إلى الأردن، بحسب اتفاق وزارة الصحة مع الشركة.

وسجل الأردن يوم الأحد 11 حالة وفاة إضافة إلى 840 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

المصدر: وسائل إعلام أردنية

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