وزير الري المصري: مفاوضات سد النهضة متوقفة حاليا

كشف وزير الموارد المائية والري في مصر، محمد عبد العاطي، أن ملف سد النهضة يشهد حاليا تجميدا للموقف فيما يخص المفاوضات، معربا عن أمله في أن يتم استئناف تلك المفاوضات قريبا.

وقال عبد العاطي في مقابلة تلفزيونية: "هناك تجميد لمفاوضات السد الإثيوبي حاليا، ونأمل في أن يكون هناك تحريك سريع للمفاوضات".

وأضاف: "المبعوث الأمريكي استمع لكل الأطراف ولم يتقدم بأي مقترح حتى الآن".

واستطرد: "مبعوث الولايات المتحدة استمع للرؤى المختلفة للدول، وهذا من طبع المؤسسات الأمريكية، حيث أنهم يسلكون مسلك الاستماع في العادة واستطلاع الرؤى المختلفة ومن ثم الرجوع لدوائر مختلفة لديهم لتشكيل رؤية فالأمور لا تسير وفقا للآليات الخاصة بهذه المؤسسات، هناك بشكل ديناميكي فتسير في حلقات معينة قبل بلورة فكرة أو طرح بغية الوصول لرؤية أو مقترح يمكن تقديمه للأطراف".

وأشار عبد العاطي إلى أن "رئيس الكونغو استطلع بدوره أراء الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، السودان) وعاد لتشكيل رؤية ورغم كونه جاد جدا لكونه قام بزيارات الدول بنفسه إلا أنه أيضا لا يوجد حتى الآن ما تم بلورته على أرض الواقع".

وأكد وزير الري أن مصر "لن تقبل بحدوث أزمة مائية في مصر أو موقف أحادي من إثيوبيا، الأمر الذي يعد مخالفا للقانون، وبناء عليه سيتم اتخاذ إجراءات أخرى تخص باقي مؤسسات الدولة بعيدا عن وزارة الري المختصة بالشق الفني".

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT