تونس تسجل 1246 إصابة جديدة و54 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة التونسية 1246 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 335 ألفا و345 حالة.



وأضافت الوزارة في بيان لها حول الوضع الوبائي في البلاد أنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية أيضا تسجيل 54 وفاة جديدة بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12 ألفا و236 حالة.

وأوضحت، أنه تم تسجيل شفاء 619 حالة من الإصابة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 15 ألفا و973 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 420 حالة، إلى جانب 122 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر: "موزاييك إف إم" التونسية