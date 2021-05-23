مصر.. الصدفة توقع متهما بقتل سائق "توك توك" بعد عامين من الجريمة

تمكنت السلطات الأمنية المصرية من إلقاء القبض على المتهم بقتل سائق "توك توك" بواسطة آلة حادة بهدف سرقته، وذلك بعد عامين من الجريمة، في قرية ميت عساس بمحافظة الغربية.

وفي التفاصيل، فقد تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم مركز سمنود، بضبط (م.ع)، في حملة مرورية بتهمة إحراز مواد مخدرة داخل توك توك كان يقوده.

وبفحص رقم الهيكل والمحرك تبين أن التوك توك ملك للمجني عليه محمد الشاعر البالغ 19 سنة، والذي عثر على جثته ملقاة بأرض فضاء في المنطقة الصناعية، بقرية ميت عساس، منذ عامين، وكان مصابا بجرح قطعي في الرقبة بواسطة آلة حادة.

وفي التحقيقات، اعترف المتهم بارتكابه جريمة قتل المجني عليه بعد أن استدرجه بهدف سرقة التوك توك الخاص به، وأنه ذبحه بسكين، وألقى جثته في المنطقة الصناعية.

وتم اقتياد المتهم إلى ديوان عام مركز سمنود، واتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالته للنيابة العامة، لاستكمال التحقيقات معه.

المصدر: "الشروق"