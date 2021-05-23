 
مباشر

سفير روسيا في لبنان: ندعو لمفاوضات مباشرة بين أطراف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أخبار العالم العربي

سفير روسيا في لبنان: ندعو لمفاوضات مباشرة بين أطراف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qglt

أكد السفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف أنه من دون تحقيق تسوية نهائية وعادلة للصراع الفلسطيني الاسرائيلي لن يكون هناك سلام سواء في الأراضي الفلسطينية أو اسرائيل أو الشرق الاوسط.

وأشار روداكوف إلى أن روسيا تدعم بشكل أساسي المسار نحو حل سياسي ودبلوماسي لهذه المشكلة الحادة ذات التاريخ الطويل، داعيا الى بدء مفاوضات مباشرة بين الأطراف المتصارعة من دون شروط مسبقة وضغوط خارجية.

وأكد السفير الروسي أن روسيا تدعم سياسيا المطالب العادلة للفلسطينيين وتقوم بدور نشط في الرباعية الدولية بشأن التسوية في الشرق الاوسط.

كلام روداكوف جاء خلال احتفال في بيروت لدعم الشعب الفلسطيني نظمته حركة الناصريين المستقلين وتحدث فيه سفراء فلسطين وفنزويلا وكوبا وأمين الهيئة القيادية في حركة "المرابطون" العميد مصطفى حمدان.

المصدر:RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا