الصفدي والمالكي ينسقان "لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية"

التقى نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأحد، نظيره الفلسطيني رياض المالكي للتنسيق "لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية".

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وأفادت وكالة "عمون" بأن "اللقاء جاء من أجل متابعة الجهود والتنسيق المستمرين بين الأردن و فلسطين في مواجهة الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية اللاشرعية على القدس ومقدساتها وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة".

يلتقي الآن @AymanHsafadi نظيره الفلسطيني رياض المالكي في سياق متابعة الجهود والتنسيق المستمرين بين المملكة ودولة فلسطين الشقيقة في مواجهة الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية اللاشرعية على #القدس ومقدساتها وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة

🇯🇴 🇵🇸#الأردن@pmofapic.twitter.com/z0OoTn3QEy — وزارة الخارجية الأردنية (@ForeignMinistry) May 23, 2021

المصدر: عمون+موقع وزارة الخارجية الأردنية