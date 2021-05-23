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الصفدي والمالكي ينسقان "لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية"

أخبار العالم العربي

الصفدي والمالكي ينسقان
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أيمن الصفدي ورياض المالكي
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التقى نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأحد، نظيره الفلسطيني رياض المالكي للتنسيق "لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية".

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وأفادت وكالة "عمون" بأن "اللقاء جاء من أجل متابعة الجهود والتنسيق المستمرين بين الأردن و فلسطين في مواجهة الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية اللاشرعية على القدس ومقدساتها وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة".

المصدر: عمون+موقع وزارة الخارجية الأردنية

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