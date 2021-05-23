أشكنازي يكشف عن اجتماع قريب مع شكري

كشف وزير خارجية إسرائيل غابي أشكنازي تفاصيل المحادثة التي أجراها يوم الجمعة مع نظيره المصري سامح شكري، مؤكدا أنهما اتفقا على عقد لقاء قريبا.

وكتب أشكنازي عبر "تويتر" مساء أمس: "أجريت محادثات مهمة مع وزير الخارجية المصري، الجمعة الماضية، وشكرته على جهود مصر والتزامها بتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة".

وتابع: "أكدت له أن أي ترتيب مستقبلي يجب أن يشتمل على ضمانات تتعلق قضايا الأمن ومبادئ السياسة، خاصة إعادة الاستقرار والسلام لسكان الجنوب، والتوقف عن تسليح حماس، والتزام إسرائيل بإعادة المواطنين الإسرائيليين المحتجزين بشكل غير قانوني من قبل المنظمة الإرهابية"، وفق تعبيره.

وأضاف: "اتفقنا على الاجتماع قريبا ومواصلة بحث هذه القضايا".

Especially restoring peace and stability to the residents of southern #Israel, stopping #Hamas' armament and Israel's commitment to returning Israeli citizens illegally held by the terrorist organization.

We agreed to meet soon and continue to discuss these issues.@MfaEgypt — גבי אשכנזי - Gabi Ashkenazi (@Gabi_Ashkenazi) May 22, 2021

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وكانت وزارة الخارجية المصرية قالت في بيان لها، إن الوزير سامح شكري ونظيره الإسرائيلي غابي أشكينازي، أكدا خلال اتصال هاتفي أهمية العمل بالتنسيق بين البلدين والسلطة الفلسطينية والشركاء الدوليين سواء فيما يتعلق بتأمين استقرار الموقف أو باستئناف عمل قنوات التواصل بهدف تحقيق السلام.

وعقب 11 يوما من العمليات العسكرية، بدأ فجر يوم الجمعة سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وذلك بعد إعلان الجانبين قبولهما مقترحا مصريا لوقف القتال.

المصدر: وكالات