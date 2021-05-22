مندوب فلسطين يهاجم بيان مجلس الأمن حول التهدئة: لا حاجة له

هاجم السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، السبت، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قائلا "إننا لم نر حاجة لبيان منه لا يدعم شعبنا".

جاء ذلك رغم دعوة مجلس الأمن، السبت، للالتزام الكامل بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وقال منصور: "إننا لم نر حاجة لبيان من مجلس الأمن بعد وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، لا يدعم أهلنا في الأقصى والحرم الشريف والشيخ جراح والقدس وبقية الأرض المحتلة".

واستدرك: "لكن أصدقاء كثر في المجلس أرادوا أي شيء، ولكنا أصرينا ألا يكون هناك أي شيء مؤذٍ لقضيتنا وقواها".

وفي وقت سابق السبت، دعا مجلس الأمن بالإجماع، الفلسطينيين وإسرائيل إلى "التقيد التام بوقف إطلاق النار"، مشددا على الحاجة الفورية إلى تقديم المساعدة الإنسانية لغزة.

وخلال فترة التصعيد بين الفلسطينيين وإسرائيل فشل المجلس على مدار 4 جلسات في إصدار بيان بسبب اعتراض الولايات المتحدة.

وبدأ فجر الجمعة، سريان وقف لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، بعد 11 يوما من القتال.

المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"