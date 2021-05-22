السيسي يبحث مع وزير الخارجية القبرصي تعزيز آليات التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان

استعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مع وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليدس آفاق التعاون بين مصر و قبرص واليونان وملفات المنطقة الساخنة.

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والتقى السيسي وزير خارجية قبرص، بحضور سامح شكري وزير الخارجية المصري، والسفير القبرصي بالقاهرة.

وشدد الرئيس المصري على العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين مصر وقبرص، و"حرص القاهرة على تعزيز آليات التعاون بين البلدين، خاصة على الصعيد السياسي والعسكري والتجاري والطاقة، فضلا عن الارتقاء بالتعاون القائم في إطار الآلية الثلاثية مع اليونان، على نحو يحقق المصالح والأهداف المشتركة في منطقة شرق المتوسط".

بدوره، أكد الوزير القبرصي أن بلاده ستظل أحد الداعمين لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، فضلا عن اهتمامها بتطوير آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، والتي تعد آلية ناجحة وفعالة للتنسيق والتعاون المؤسسي المنتظم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الثلاث.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية، في ضوء ثبات المواقف المشتركة بين البلدين واتساق مصالحهما في منطقة شرق المتوسط، مع التأكيد على أن منتدى غاز شرق المتوسط يمثل أحد أهم الأدوات في هذا الإطار، والذي من شأنه أن يفتح آفاق التعاون والاستثمار بين دول المنطقة في مجال الطاقة والغاز.

كما تم التباحث في تطورات القضية الفلسطينية في ظل الأحداث الأخيرة؛ حيث عبر وزير الخارجية القبرصي عن خالص تقدير بلاده للجهود المصرية بقيادة السيد الرئيس، والتي أفضت إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتهدئة الأوضاع في قطاع غزة، وفي هذا السياق أكد السيد الرئيس أهمية سرعة العمل على إحياء مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي، حسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

المصدر: facebook.com/Egy.Pres.Spokesman