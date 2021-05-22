الصحة المصرية تبحث حالة سمير غانم لكشف حقيقة أعراض الفطر الأسود على المصابين بكورونا

تبحث وزارة الصحة المصرية حالة الفنان سمير غانم وأسباب وفاته وعلاقتها بظهور مرض الفطر الأسود، حسبما أشارت عائلته.

وتعمل الصحة المصرية على حالة الفنان الراحل خوفا من ظهور المرض كعرض جديد على المصابين والمتعافين من فيروس كورونا في مصر.

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وقال مصدر مطلع لموقع "القاهرة 24" إن الفطر الأسود لم يظهر كعرض على المصابين والمتعافين من كورونا حتى هذه اللحظة، بينما يتم بحث حالة سمير غانم بدقة خوفا من وجود هذا العرض الذي انتشر بشدة على المصابين والمتعافين من كورونا في البلاد.

وأثار خبر وفاة الفنان الراحل سمير غانم بمرض الفطر أو العفن الأسود رعبا كبيرا داخل المجتمع المصري، نظرا لانتشاره منذ أواخر الشهر الماضي في الهند، بالتزامن مع الارتفاع الهائل في حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بها، نتيجة تفشي السلالة الهندية المتحورة منه.

وأعلنت السلطات الهندية، تفشي فيروس العفن الأسود داخل ولايتين في البلاد، الناتج عن فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة الهندية إن فيروس العفن الأسود "وباء فطر الغشاء المخاطي"، استشرى في البلاد.

من جانبه أوضح وزير الصحة بولاية راجستان أشيل أرورا، في تصريحات صحفية: "عند تفشي سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا، التي أدت إلى ارتفاع معدل الإصابات والوفيات بالهند، ظهر الفطر الغشاء المخاطي، الذي يعرف باسم "العفن الأسود"، بولايتي راجستان وتيلانجانا.

المصدر: موقع "القاهرة 24"