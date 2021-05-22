بلينكن: حل شامل ومستدام في اليمن على سلم أولويات الولايات المتحدة

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن تصميم الولايات المتحدة الثابت على إيجاد حل للنزاع اليمني، مشيدا بتمسك الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بالتزاماتها في هذا الصدد.

وجاء ذلك في بيان صدر عن بلينكن اليوم السبت بمناسبة الذكرى الـ31 لتحقيق الوحدة الوطنية في اليمن.

وقال بلينكن في البيان إن واشنطن "تثمن الالتزامات الدائمة للحكومة اليمنية للمضي قدما نحو إحلال السلام"، مضيفا أن "إيجاد حل شامل ومستدام لهذا النزاع على سلم أولويات الولايات المتحدة".

وتابع: "أتطلع إلى استمرار التواصل بين دولتينا والشركاء الآخرين من أجل إحلال السلام وأؤكد التزامنا بالمساعدة في ضمان مستقبل مزدهر لليمنيين كافة".

المصدر: RT