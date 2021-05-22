مسؤول صحي مصري ينفي انتشار "الفطر الأسود" بين مصابي كورونا

أكد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة المصرية، محمد عبد الفتاح، أنه "لا صحة لما يتم تداوله بانتشار سلالة "الفطر الأسود" في مصر بين مصابي فيروس كورونا".

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وقال محمد عبد الفتاح إنه "في حال ظهور أي مرض معد أو سلالة جديدة لفيروس كورونا، سيتم الكشف عن الإصابات وخطط العلاج والتعامل مع الوباء"، مشددا على "امتلاك مصر نظام ترصد قوى للأوبئة ويختص بتتبع كافة الامراض الوبائية ومعدلات انتشارها من عدمه، ويقدم حلول سريعة لمواجهة الوباء ويطلع على جديد العلم عالميا".

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي: "هناك غرف عمليات منعقدة بشكل مستمر لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا أو غيره من الأمراض المعدية".

تجدر الإشارة إلى أنه ظهرت إصابات عديدة بـ"الفطر الأسود" أو "الفطر العفني" في الهند مؤخرا، عقب انتشار الإصابات بفيروس كورونا بشكل كبير.

المصدر: "اليوم السابع"