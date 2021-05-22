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وزير الاقتصاد الفلسطيني يكشف حجم الدمار في غزة

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وزير الاقتصاد الفلسطيني يكشف حجم الدمار في غزة
Reuters MOHAMMED SALEM
آثار الدمار جراء الغارات الإسرائيلية في غزة، 21 مايو
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 كشف وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، أن "العدوان الإسرائيلي دمر 15 مصنعا في المنطقة الصناعية في قطاع غزة، والخسائر الأولية تقدر بملايين الدولارات".

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وأضاف العسلي في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم السبت، أن المصانع المستهدفة لا علاقة لها بأي عمل عسكري، وتختص بتصنيع منتجات مختلفة يتم تصديرها إلى الخارج، منوها إلى أن حصر الأضرار والخسائر بصورة نهائية يحتاج الكثير من الوقت.

ووعد وزير الاقتصاد الفلسطيني بتقديم كل المساعدات الممكنة للقطاع، ولكل المحافظات المتضررة، لافتا إلى أن تعليمات القيادة الفلسطينية تؤكد على "تقديم كل ما يخفف من معاناة ابناء شعبنا في القطاع".

وكانت وكالة "الأونروا" قد أعلنت أن الخسائر المادية الأولية في غزة بلغت عشرات الملايين من الدولارت، إضافة إلى تسببها في نزوح أكثر من 75 ألف فلسطيني، لجأ منهم 28 ألفا و700 إلى مدارس تابعة للوكالة، كما تسبب قصف غزة بأضرار بنحو 40 مليون دولار للمصانع والمنطقة الصناعية للقطاع ومنشآت صناعية أخرى، بالإضافة إلى أضرار بلغت 22 مليون دولار لقطاع الطاقة، كما قدرت وزارة الزراعة في غزة الأضرار بنحو 27 مليون دولار شملت الأراضي الزراعية.

المصدر: وفا+سبوتنيك

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