مصلون بالأقصى يهاجمون مفتي القدس (فيديو)

هاجم مصلون في المسجد الأقصى المبارك مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين.

ووفق ما نقلته مواقع التواصل الاجتماعي، عبر مقطع فيديو، فإن المصلين أوقفوا خطبة الشيخ محمد حسين في الأقصى، لعدم تناول الخطبة أي حديث حول المقاومة والعدوان الإسرائيلي على القطاع.

وطلب المصلون من الشيخ محمد حسين الخروج من المسجد.

وبدأ سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، عقب 11 يوما من العمليات العسكرية، إذ أعلن الجانبان قبولهما مقترحا مصريا لوقف إطلاق النار، دخل حيز التنفيذ الجمعة عند الساعة 2:00 فجرا بتوقيت فلسطين.

المصدر: موقع "خبرني" الأردني