مصدر في البيشمركة: قواتنا ستعود إلى كركوك بدءا من الأسبوع المقبل

أفاد مصدر تابع لقوات البيشمركة في العراق، بأن قوات البيشمركة ستشرع بالعودة إلى محافظة كركوك بدءا من الأسبوع المقبل، بعد الاتفاق بين حكومة كردستان العراق والحكومة الاتحادية ببغداد.

وقال المصدر، إن "8 ضباط من اللواءين 1 و2 في قوات البيشمركة الكردية سيلتحقون بغرفة العمليات المشتركة في قاعدة (كي وان) بمحافظة كركوك الأحد المقبل".

وأضاف: "في غضون 7 إلى 15 يوما ستعود أول سرية للبيشمركة إلى محافظة كركوك، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2017، على خلفية الاستفتاء في إقليم كردستان العراق".

وأشار، إلى أن "قوات البيشمركة ستعود تدريجيا إلى المحافظة، إذا سارت الأمور على ما يرام لغاية نشر لواءين كاملين بحلول أغسطس المقبل".

ومنذ العام الماضي، خفت حدة التوتر بين بغداد وإقليم كردستان العراق، تدريجيا، وتوصل الجانبان إلى اتفاق لتشكيل مراكز تنسيق مشتركة لمحاربة تنظيم "داعش"، وخاصة في مناطق الفراغات الأمنية بين الجيش العراقي والبيشمركة.

المصدر: "شفق نيوز"