البيت الأبيض: لدينا التزام من "الأطراف المعنية" بالهدنة بين إسرائيل وغزة

أعلنت المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض جين ساكي اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لديها "ضمانات قوية" من "الأطراف المعنية" بالتزامها بوقف إطلاق النار بعد العنف بين إسرائيل وغزة.

وكانت كل من إسرائيل وحركة "حماس" قد أعلنتا النصر اليوم الجمعة بعد انتهاء قتال دام 11 يوما، لكن مسؤولين في مجال المساعدات الإنسانية حذروا من أن إصلاح الدمار الذي شهده قطاع غزة سيحتاج إلى سنوات.

وأدى القتال حسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية، إلى مقتل 232 شخصا بينهم 65 طفلا و39 سيدة و17 مسنا، بالإضافة إلى إصابة 1900 مواطن.

المصدر: رويترز