السعودية.. الأمن يلقي القبض على شخص حاول اعتلاء منبر الحرم المكي

أعلنت شرطة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، أنها أوقفت شخصا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "واس" عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة، قوله إن "الجهات الأمنية أوقفت شخصا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم بشكل واسع مقطع فيديو قالوا إنه يظهر الشخص الذي حاول في صحن المطاف الصعود إلى منبر الحرم الخطيب بالحرم، فيما تم القبض عليه في الحال.

وفي أبريل الماضي، أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة أن قوة أمن الحرم المكي الشريف، ضبطت شخصا يحمل سلاحا أبيض في الدور الأول للمسجد الحرام ويردد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظيمات إرهابية.

المصدر: "واس"