البرلمان الأوكراني ينظر في إدراج "حماس" على قائمة الإرهاب

دعم عشرات الأعضاء في البرلمان الأوكراني "رادا" مشروع قرار جديد يقضي بإدراج حركة "حماس" الفلسطينية على قائمة التنظيمات الإرهابية.

ونشرت أولغا فاليليفسكايا-سماغلوك، النائبة عن حزب "خادم الشعب" الذي يتزعمه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على صفحتها في موقع "فيسبوك" في ساعة متأخرة من أمس الخميس نص التشريع الذي قدمته إلى البرلمان قبل قليل، مؤكدة أن مشروع القرار حصل حتى الآن على دعم 80 نائبا من مختلف الأحزاب.

وشددت المشرعة على أنه يتعين على أوكرانيا تصنيف "حماس" كمنظمة إرهابية، مضيفة أن كييف بهذه الخطوة "ستنضم إلى العالم المتحضر وشركائها الاستراتيجيين وهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا واليابان".

كما وصفت فاليليفسكايا-سماغلوك هذا الإجراء بأنه "خطوة تجاه إسرائيل نضجت منذ زمان"، واتهمت روسيا بدعم "حماس" و"استغلالها للضغط على الولايات المتحدة من أجل طلب تنازلات منها في مسائل أخرى".

وتابعت أن مبادرتها الجديدة تمثل "إظهارا لالتزام أوكرانيا بالقيم الأوروبية"، مبدية أملها في أن يتبنى البرلمان هذا التشريع لـ"فتح صفحة جديدة في سياساتنا الخارجية ستتيح لأوكرانيا كلاعب جيوسياسي مستقل الإسهام في إحلال السلام في الشرق الأوسط".

المصدر: إنترفاكس-أوكرانيا