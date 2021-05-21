نتنياهو: حققنا نجاحا منقطع النظير في غزة أعاد "حماس" سنوات إلى الوراء

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن العملية الأخيرة في قطاع غزة توجت بـ"نجاح منقطع النظير" وأسفرت عن توجيه "ضربة قوية" إلى حركة "حماس".

وصرح نتنياهو خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، على خلفية بدء سريان نظام وقف إطلاق النار المتفق عليها حول غزة، بأن إسرائيل خلال عملية "حارس الأسوار" حققت "نتائج جيدة بطرق مختلفة"، مضيفا أن بعض الإنجازات الإسرائيلية لا تزال غير معروفة حتى الآن لـ"حماس" والرأي العام على حد سواء وسيتم الكشف عنها لاحقا.

وأشار إلى أن التصعيد العسكري الأخير حول غزة ألحق أضرارا كبيرة بـ"حماس" وأضرارا أقل بإسرائيل، قائلا إن الحركة عندما حاولت شن هجمات على الدولة العبرية واجهت "جدارا صامدا"، وإن منظومة "القبة الحديدية" تمكنت من اعتراض أغلبية الصواريخ التي أطلقت من القطاع.

وتابع نتنياهو أن إسرائيل، حسب خطة مطروحة منذ سنوات، دمرت أنفاقا كانت "حماس" تخزن فيها مبالغ كبيرة من المال، مضيفا: "حولناها الى مصيدة موت لجميع المخربين وهذا إنجاز كبير لدولة إسرائيل".

وذكر رئيس الحكومة الإسرائيلية أن عملية "حارس الأسوار" أسفرت عن مقتل أكثر من 200 من عناصر حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" بينهم قيادات بارزون، متوعدا باغتيال من لم تنجح إسرائيل حتى الآن في قتلهم لاحقا.

وقال: "لقد جلبت حماس إلى نفسها دمارا كبيرا وهم يعرفون ذلك.. يعرفون انهم عادوا سنوات طويلة الى الوراء".

وأشار نتنياهو إلى أن العديد من الدول أعربت عن تأييدها لإسرائيل في جولة التصعيد الأخيرة، وشكر خاصة الرئيس الأمريكي جو بايدن على دعمه لعملية "حارس الأسوار".

وتعهد رئيس الحكومة الإسرائيلية بتقديم مساعدات إلى مدن جنوب إسرائيل التي تضررت جراء قصف مكثف من قطاع غزة، على رأسها عسقلان.

كما تطرق نتنياهو إلى الاضطرابات التي اندلعت في عدد من المدن بين اليهود والعرب، متعهدا بملاحقة المسؤولين عن أعمال الشغب، وشدد على أن السلطات "لن تسمح لأحد بأخذ القانون في يده".

المصدر: RT