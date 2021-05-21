 
مباشر

مجلس الاتحاد الروسي يشكل وفده لمراقبة الانتخابات الرئاسية في سوريا

أخبار العالم العربي

مجلس الاتحاد الروسي يشكل وفده لمراقبة الانتخابات الرئاسية في سوريا
Sputnik
مدينة حلب - صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qg01

قال غريغوري كاراسين رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، إن المجلس شكل وفدا من المراقبين برئاسة  السيناتور سيرغي موراتوف لمراقبة الانتخابات الرئاسية في سوريا.

وأضاف كاراسين: "تم تشكيل وفد مجلس الاتحاد، للمشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية في سوريا".

وذكر كاراسين، أن الوفد سيضم 4 من أعضاء مجلس الاتحاد وهم سيرغي موراتوف الذي سيترأس الوفد، وفاديم دينغين، وأوليغ سيليزنيف، وكذلك مستشار جهاز عمل اللجنة الدولية أندريه كولينكو.

وأضاف كاراسين أن وفد المراقبين سيضم كذلك ممثلين عن المجلس الاجتماعي الروسي: مكسيم غريغورييف وميخائيل أنيشكين.

ونوه السيناتور بأن، الانتخابات الرئاسية في سوريا ستجري في 26 مايو.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا