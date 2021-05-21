الأردن.. 52 مليون دولار استجابة للأزمة السورية

قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية إن حجم التمويل لمتطلبات خطة الاستجابة للأزمة السورية بلغ 52.1 مليون دولار، بنسبة 2.1 بالمئة من حجم تمويل الخطة والبالغ 2432 مليار دولار.

وأظهرت بيانات الوزارة، أن عجز التمويل لخطة استجابة الأردن بلغ نحو 2379 مليار دولار، منذ بداية العام الحالي، من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم اللاجئين السوريين في الأردن.

ومولت الخطة مكوناتها والتي تتمثل ببند دعم اللاجئين نحو 34.2 مليون دولار، وبند دعم المجتمعات المستضيفة بنحو 14 مليون دولار، كما مول بند تطوير البنية التحتية والقدرات المؤسسية بـ1.4 مليون دولار، اضافة إلى بند الاستجابة لفيروس كورونا المستجد مول بـ2.4 مليون دولار، في حين لم يمول بند دعم الخزينة.

وأشارت البيانات إلى أن الخطة مولت قطاع الصحة 9.9 مليون دولار، والتمكين الاقتصادي بـ5.7 مليون دولار، وقطاع التعليم بـ11 مليون دولار، والحماية الاجتماعية والعدالة بـ21 مليون دولار، والخدمات العامة بـ3.2 مليون دولار، والمأوى بـ364 ألف دولار، وخدمات الصرف الصحي بـ666 ألف دولار.

وكشف البيانات أن الولايات المتحدة الأمريكية تصدرت قائمة الدول المانحة لخطة الاستجابة للأزمة السورية لتبلغ حوالي 12.5 مليون دولار، وتلتها الحكومة الألمانية بمنحة تقدر بـ11.5 مليون دولار و8.8 مليون دولار من صناديق متعددة التمويل حتى تاريخه.

المصدر: "الدستور"