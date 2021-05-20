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أبو الغيط يدين القصف العشوائي الإسرائيلي واستهداف مقر الهلال الأحمر القطري بغزة

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أبو الغيط يدين القصف العشوائي الإسرائيلي واستهداف مقر الهلال الأحمر القطري بغزة
Reuters
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
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دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات استمرار القصف العشوائي الذي تقوم به القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأكد أبو الغيط أن "إسرائيل ترتكب كل يوم جريمة جديدة ضد الإنسانية تضاف إلى سجلها المشين".

ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة عن أبو الغيط قوله "إن القصف الذي تعرض له مبنى الهلال الأحمر القطري في قطاع غزة، مخلفا شهداء وجرحى وخسائر كبيرة، يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ولأخلاقيات الحرب، ويكشف عن طبيعة المعايير الأخلاقية التي يلتزم بها الجيش الإسرائيلي".

وأضاف المصدر أن "الجرائم الإسرائيلية ضد المستشفيات والمساكن والمدارس، فضلا عن المؤسسات الإنسانية والإعلامية، مسجلة وموثقة، ويتعين أن تتحمل إسرائيل المسؤولية عنها".

وشدد أبو الغيط على "ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الفظائع وفقا لنظام المحكمة الجنائية الدولية التي سبق وأن أعلنت عن أن ولايتها تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة".

المصدر: RT

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