لمن صوت الأسد من باريس؟

ظهر رفعت الأسد عم الرئيس الحالي بشار الأسد وشقيق والده الراحل حافظ الأسد وهو يدلي بصوته في سفارة بلاده في باريس

وكتب دريد: "نعم لسوريا التي أسستم أعمدتها وأركانها، نعم للجيش العربي السوري":

وكان رفعت نائبا للأسد الأب، وقائدا لسرايا الدفاع، قبل أن يدخل في خلافات مع شقيقه عام 1984، ثم يغادر البلاد، ويتحول إلى معارض للأسد الابن.

يذكر أن القضاء الفرنسي حاكم رفعت بتهمة جمع ثروة في فرنسا من خلال اختلاس أموال عامة وتبييض أموال، وحكم عليه بالسجن خمس سنوات، إلا أنه استأنف الحكم ومنذ الخامس من الشهر الحالي بدأ القضاء إعادة النظر بالحكم.

المصدر: RT

أسامة يونس