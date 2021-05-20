صافرات الإنذار تدوي في سديروت بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة

أفادت مراسلتنا بأن صافرات الإنذار دوت في مدينة سديروت على الحدود مع قطاع غزة.

وأضافت المراسلة أن الفصائل الفلسطينية أطلقت وابلا من الصواريخ على بلدات غلاف غزة.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت الفصائل الفلسطينية في القطاع عن شنها ضربات عسكرية جديدة على عدد من المدن والقواعد والمواقع والكيبوتسات الإسرائيلية.

كما أكدت "كتائب القسام" أنها شنت هجوما صاروخيا على قاعدة الغذاء والوقود وقاعدة "سدي تمان" العسكرية قرب بئر السبع وبطاريات لمدفعية الهاوتزر قرب مدينة سديروت، بالإضافة إلى إطلاقها عددا من قذائف الهاون من العيار الثقيل على بطارية لمنظومة "القبة الحديدية" قرب مستوطنة ناحل عوز.

بدورها، ذكرت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أنها قصفت برشقات من الصواريخ وعدد كبير من قذائف الهون الثقيلة كافة المستوطنات والمواقع الإسرائيلية في غلاف غزة.

وأوضحت "سرايا القدس" أن قصفها طال العديد من الكيبوتسات والمواقع العسكرية الإسرائيلية في غلاف غزة، بما فيها فجة ومارس الجديد وإيرز وكسوفيم ونيريم وزيكيم وأبو مطيبق ونحال عوز وكرم أبو سالم ورعيم وبئيري، بالإضافة إلى موقع "النصب التذكاري" ومستوطنة أشكول.

وأشارت "سرايا القدس" إلى أنها استهدفت خاصة بعدد من قذائف الهاون محطات توريد الطاقة الشمسية في محيط كيبوتس كرم أبو سالم.

في غضون ذلك، أعلنت "ألوية الناصر صلاح الدين"، الجناح العسكري لـ"لجان المقاومة" الفلسطينية، عن قصفها موقع إسناد صوفا العسكري وكيبوتس حوليت شرق رفح بخمسة صواريخ من طراز 107 ملم.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار في عدد من المدن والبلدات والمستوطنات والكيبوتسات في غلاف غزة منها بئر السبع وعسقلان وكسوفيم وتسيلم ونحال عوز.





المصدر: RT