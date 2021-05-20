الحكيم والعبادي يطالبان بالكشف عن "جرائم" اغتيال المنافسين السياسيين

طالب زعيم تيار "الحكمة" في العراق عمار الحكيم، ورئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي، بالكشف عن "جرائم" اغتيال المنافسين السياسيين في البلاد.

وقال الحكيم في بيان صحفي: "لضمان تحقيق العدالة وتطمين أسر الضحايا، ندعو أعضاء مجلس النواب من تحالف (عراقيون) - تحالف برلماني يرأسه الحكيم- إلى العمل على استدعاء القادة الأمنيين للوقوف على خطواتهم في الكشف عن المتورطين في جرائم خطف واغتيال بعض الناشطين والإعلاميين".

وشدد على ضرورة إطلاع مجلس النواب على الإجراءات المتخذة لحماية أصحاب الرأي وضمان حرية التعبير، وأكد أن "من شأن هذه الخطوات أن تطمئن الشارع وتحقق الأمن الانتخابي وتشجع على المشاركة الواسعة في الإنتخابات".

من جانبه أكد رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي، ضرورة توفير أمن انتخابي للناخبين والمرشحين، باعتباره شرطا لانتخابات نزيهة وعادلة تحقق مشاركة جماهيرية حقيقية تعزز من شرعية النظام السياسي.

وأشار العبادي الذي يرأس ائتلاف "النصر" الانتخابي، إلى أهمية أن "تكشف السلطات الأمنية عن المتورطين باغتيال الناشطين وأصحاب الرأي، ووضع حد للجرائم السياسية بحق المنافسين السياسيين".

وأضاف، أن "ائتلاف النصر وباقي قوى الدولة بصدد تفعيل الاستجوابات والمساءلات البرلمانية للكشف عن طبيعة الجرائم السياسية، وممارسة الضغط للكشف عن القتلة، والوقوف تجاه تراجع اشتراطات الأمن الإنتخابي وعموم الأمن المجتمعي".

يذكر أن بعض الأحزاب التي انبثقت عن الاحتجاجات العراقية، قررت الانسحاب من الانتخابات المقبلة على خلفية عمليات الاغتيال التي طالت بعض النشطاء.

المصدر: RT