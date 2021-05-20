بعد مشاهد الاعتداء في لبنان.. وهاب لجعجع: "لا تلعب بالنار"

قال رئيس حزب التوحيد العربي والوزير اللبناني السابق وئام وهاب إن "قطع الطرق والاعتداء على الناس خط أحمر" وأضاف مخاطبا رئيس حزب القوات اللبنانينة سمير جعجع: لا تلعب بالنار.

وقال وهاب لجعجع عبر حسابه في "تويتر"، إن قطع الطرقات ثمنه كبير، و"أنت تعرف ثمن الأخطاء القاتلة":

د. جعجع أقول لك بمحبة لا تلعب بالنار . قطع الطرق والإعتداء على الناس خط أحمر وثمنه كبير . وأنت تعرف جيداً ثمن الأخطاء القاتلة .بمحبة أقول لك ما حدا عقل وندم. — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) May 20, 2021

وفي تغريدة لاحقة، حذر وهاب من وصفهم بالزعران، وهدد بالقول: "إياكم والأمن"

وقال الوزير اللبناني السابق: "إذا كانت القوى الأمنية غير قادرة على حماية الطرقات والناس فهناك قوى قادرة أن تلم الزعران خلال ساعات".

وأضاف: "خيارنا الدولة إذا كانت قادرة وإلا سندعو القوى الوطنية للنزول الى الشوارع وحسم الأمر . أتفهم غيظكم من الزحف الشعبي لانتخاب الأسد ولكن إياكم والأمن"

وانتشر مقطع مصور تظهر فيه مجموعة تعتدي على مسيرة سيارات مؤيدة للرئيس السوري بشار الأسد، كانت متوجهة للتصويت في انتخابات الرئاسة السورية في الخارج، وذكرت وسائل الإعلام السورية أن المعتدين هم من أنصار جعجع.

المصدر: RT