مجلس حقوق الإنسان الأممي يبحث الأسبوع القادم الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة

أعلن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه سيعقد الأسبوع القادم جلسة خاصة بمستجدات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكر المجلس في بيان أصدره اليوم الخميس أن الجلسة الخاصة التي سيعقدها في 27 مايو ستتطرق إلى "الوضع المتردي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنها القدس الشرقية".

وأشار المجلس إلى أن الجلسة ستنعقد بناء على طلب قدمته في وقت متأخر من يوم أمس باكستان بصفتها منسق منظمة التعاون الإسلامي، ودولة فلسطين.

ويأتي ذلك على خلفية التصعيد العسكري المتواصل حول قطاع غزة.

المصدر: رويترز