 
مباشر
عاجل
واشنطن تدعو للهدنة في اليمن وتهدد بفرض عقوبات على اثنين من القيادات الحوثية

خبير مصري يرى في سد النهضة "خدعة" إثيوبية

أخبار العالم العربي

خبير مصري يرى في سد النهضة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qfqx

كشف أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي، عن وجود "خدعة" إثيوبية وراء مشروع سد النهضة، موضحا أنه مشروع سياسي من الدرجة الأولى.

إقرأ المزيد
إثيوبيا تعلن نسبة اكتمال بناء سد النهضة وسط تصريحات السيسي عن أمن المنطقة
إثيوبيا تعلن نسبة اكتمال بناء سد النهضة وسط تصريحات السيسي عن أمن المنطقة

وأوضح شراقي خلال مداخل هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الإثيوبيين يعيشون على مرتفعات ولن يستفيدوا من السد، مشيرا إلى أن الحكومة الإثيوبية زعمت أن بناء السد جاء لتوليد الكهرباء، مضيفا أن ذلك غير صحيح بسبب حاجة الدولة الإثيوبيا لشبكة نقل قوية لنقل الكهرباء والتي تحتاج مليارات الدولارات لإنشائها، مضيفا: "إثيوبيا أعلنت أنها ستصدر الكهرباء إلى الدول المجاورة رغم أن الشعب لا يجد الكهرباء".

وحول تصريحات المسؤولين الإثيوبيين بشأن إنجاز أكثر من 80% من إنشاء سد النهضة، قال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة إنه "غير صحيح بسبب، أن 40% من جسم السد لم يتم حتى الآن وهو الأصعب على عكس ادعاءات الحكومة الإثيوبيا"، حسب قوله.

المصدر: المصري اليوم

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا