خبير مصري يرى في سد النهضة "خدعة" إثيوبية

كشف أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي، عن وجود "خدعة" إثيوبية وراء مشروع سد النهضة، موضحا أنه مشروع سياسي من الدرجة الأولى.

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وأوضح شراقي خلال مداخل هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الإثيوبيين يعيشون على مرتفعات ولن يستفيدوا من السد، مشيرا إلى أن الحكومة الإثيوبية زعمت أن بناء السد جاء لتوليد الكهرباء، مضيفا أن ذلك غير صحيح بسبب حاجة الدولة الإثيوبيا لشبكة نقل قوية لنقل الكهرباء والتي تحتاج مليارات الدولارات لإنشائها، مضيفا: "إثيوبيا أعلنت أنها ستصدر الكهرباء إلى الدول المجاورة رغم أن الشعب لا يجد الكهرباء".

وحول تصريحات المسؤولين الإثيوبيين بشأن إنجاز أكثر من 80% من إنشاء سد النهضة، قال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة إنه "غير صحيح بسبب، أن 40% من جسم السد لم يتم حتى الآن وهو الأصعب على عكس ادعاءات الحكومة الإثيوبيا"، حسب قوله.

المصدر: المصري اليوم