أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة نزوح أكثر من 107 آلاف فلسطيني من منازلهم جراء القصف الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هناك 44 ألف فلسطيني موجودون حاليا في مراكز إيواء.

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وكشف المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع أن الخسائر المادية بلغت أكثر من 322 مليون دولار خلال الأيام العشرة الأولى من التصعيد، لافتا إلى أن أكثر من 1335 وحدة سكنية تعرضت للهدم الكلي أو البليغ ونحو 13 ألف وحدة تضررت جزئيا.

وأكد المكتب أن 184 برجا سكنيا ومنزلا و33 مقرا إعلاميا تم هدمها كليا، وبلغت قيمة الخسائر بهذا السياق 92 مليون دولار.

وفي تحديث لإجمالي ضحايا الغارات الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الخميس، فقد وصل عدد القتلى إلى 230، من بينهم 65 طفلا و 39 سيدة و 17 مسنا، بالإضافة إلى 1710 إصابات بجروح مختلفة.

المصدر: RT