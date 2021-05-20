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مصر تعلن عن 3 سيناريوهات لمواجهة الملء الثاني لسد النهضة

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مصر تعلن عن 3 سيناريوهات لمواجهة الملء الثاني لسد النهضة
Reuters TIKSA NEGERI
سد النهضة الإثيوبي
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قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي إن "عدم التوصل لاتفاق مرضي لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي سيسبب مشكلة للجميع، وسيدخلنا في دوائر أخرى نحن بالغنى عنها".

وفي تصريح متلفز، أضاف عبد العاطي "أن ملء سد النهضة يعتبر صدمة من الصدمات"، موضحا أن "المخطط تخزين 13.5 مليار متر مكعب، ولكن هناك أمور فنية وتقنية تحول دون قدرتهم على الوصول لتخزين هذا الكم ولا نستطيع أن نجزم بذلك ولكن هناك مؤشرات".

ولفت إلى أن "الملء الثاني قد يسبب مشكلة كبيرة للسودان ويمثل صدمة وخاصة لو هناك جفاف قوي، حيث أن السودان حدث له ثلاث مشكلات في الملء الأول". 

وأشار إلى أن "هناك 3 سيناريوهات مختلفة، والسيناريو الأسوأ أن يأتي الملء الثاني مع جفاف طبيعي أي كمية الأمطار تكون أقل من المتوسط وهو جفاف مضاعف يسبب مشكلة أكبر".

وكان وزير الخارجية سامح شكري قال في تصريح: "نسعى للوصول لاتفاق (حول ملء وتشغيل سد النهضة) منعا لتأزم العلاقة مع الأشقاء في إثيوبيا والتصعيد المترتب على ذلك، ولكننا لدينا رصيد من الأمان متوفر بخزان السد العالي، وثقة في أن الملء الثاني للسد لن يؤثر على المصالح المائية المصرية ونستطيع أن نتعامل معه من خلال الإجراءات المحكمة في إدارة مواردنا المائية".

المصدر: "اليوم السابع" + RT 

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