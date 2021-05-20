إعلام إسرائيلي: المبادرة الفرنسية لاستصدار قرار أممي بشأن النزاع الحالي "أغفلت هجمات حماس"

قالت هيئة البث الإسرائيلي "كان" إن مبادرة فرنسا لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي حول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي "لا تدين حركة حماس ومسؤوليتها في إطلاق الصواريخ على إسرائيل".

ونشرت الهيئة صورة لمسودة المبادرة، قائلة إن بنودها لم تتضمن إدانة مباشرة لحركة "حماس".

בטיוטת הצעת ההחלטה הצרפתית במועצת הביטחון של האו"ם אין גינוי לירי של חמאס@AmichaiStein1pic.twitter.com/3F8suanvlS — כאן חדשות (@kann_news) May 19, 2021

وكانت بعثة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة قالت إنها "لن تدعم أي تحركات تعتقد أنها تقوض جهود التهدئة" بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك في معرض ردها على سؤال بشأن المبادرة الفرنسية.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان قال يوم الأربعاء إنه يأمل في أن يتسنى لأعضاء مجلس الأمن الدولي، وعددهم 15 دولة، التصويت على مشروع القرار في أسرع وقت ممكن.

ويحتاج إصدار قرار لتصويت 9 دول لصالحه وعدم اعتراض أي من الدول الدائمة العضوية، روسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا.

وجاء التحرك الفرنسي في الأمم المتحدة بعد أن عارضت واشنطن مرارا إصدار بيان لمجلس الأمن تتعين الموافقة عليه بالإجماع.

ويعتقد دبلوماسيون فرنسيون أن قرار مجلس الأمن الدولي قد يزيد الضغط على طرفي الصراع لإنهاء القتال ويكمل المبادرات الدبلوماسية الأخرى.

المصدر: RT + وكالات