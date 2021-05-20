مستشار قائد الحرس الثوري لـRT: نقدم استشارة للفصائل بغزة

قال مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، الجنرال سعيد محمد، إن طهران تقدم استشارة عسكرية للفصائل الفلسطينية، غير أنه نفى أي وجود إيراني في قطاع غزة.

وفي حديثه مع RT، أكد محمد أن "أصدقاء إيران في المقاومة الفلسطينية طلبوا استشارات، وقدمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية لهم الاستشارات العسكرية"، مضيفا أن الصواريخ التي تستخدمها المقاومة "تنتجها بيدها في قطاع غزة المحاصر".

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان المستشارون الإيرانيون قد تواجدوا سابقا في غزة للتواصل مع فصائل المقاومة الفلسطينية، أوضح محمد أن "الأمر لا يتعلق بتواجدنا هناك، نحن نقدم مساعدات استشارية، وليس هناك حاجة كي نتواجد في غزة".

وأضاف أن "المقاتلين الفلسطينيين يتلقون التدريبات على صناعة الصواريخ في أماكن أخرى".

المصدر: RT