حمدوك لصحيفة إسرائيلية: اتفاق التطبيع مع إسرائيل في مصلحتنا وسنلتزم به

اعتبر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم الأربعاء، في أول مقابلة مع وسائل إعلام إسرائيلية، أن عملية التطبيع مع إسرائيل في مصلحة بلاده، مؤكدا أنها ستلتزم بهذا الاتفاق.

إقرأ المزيد

وأجرى حمدوك لقاء مع صحيفة "معاريف" العبرية، أمس الثلاثاء، أكد من خلاله أن عملية التطبيع مع إسرائيل ستستمر بأي حال من الأحوال، وذلك رغم التصعيد الأخير بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية.

ونقلت الصحيفة عن حمدوك: "هذا في مصلحتنا وهذا ما نريده. أخذنا على عاتقنا التزامات وستقوم بتنفيذها، نحن حاسمون بشكل كامل على تطبيق الاتفاق مع إسرائيل حتى إذا تمثل المواجهة الحالية بين إسرائيل والفلسطينيين لحظة غير مناسبة.

وأوضحت الصحيفة أن تصريحات رئيس الوزراء السوداني جاءت خلال مشاركته في مؤتمر باريس الدولي لدعم السودان.

وخلال الفعالية ذاتها أجرت "معاريف" مقابلة مع وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، التي قالت بدورها إن اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل غير مختوم رسميا لهذا السبب هو لا يوجد عمليا.

وشددت المهدي على أن هذا الاتفاق لم ينظر فيه خلال مؤتمر باريس كعامل لتقديم مساعدات اقتصادية للسودان.

وأعلنت سلطات السودان وإسرائيل يوم 23 أكتوبر 2020 توصلهما إلى اتفاق لتطبيع العلاقات.

المصدر: "معاريف" + وكالات