مراسلنا: صفارات الإنذار تدوي في أوفيكم والنقب الغربي وكتائب "القسام" تقصف "نتيفوت"

أفاد مراسل RT بأن صفارات الإنذار دوت في مستوطنة أوفيكم والنقب الغربي، مشيرا إلى أن "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" قصفت مستوطنة "نتيفوت" برشقة صاروخية.

وأفاد بأن قصفا مدفعيا عنيفا استهدف شرق رفح جنوب قطاع غزة، مشيرا إلى أن الطائرات الحربية استهدفت أيضا أرضا زراعية في منطقة واد صابر بعبسان الكبيرة شرق خان يونس وهي المرة الثانية التي تتعرض فيها القصف اليوم.

كما أطلقت طائرة حربية إسرائيلية صاروخا على موقع للمقاومة الفلسطينية شمال النصيرات قرب وادي غزة.

المصدر: RT