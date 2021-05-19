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نواب في الكونغرس الأمريكي يوجهون رسالة إلى بلينكن حول لبنان

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نواب في الكونغرس الأمريكي يوجهون رسالة إلى بلينكن حول لبنان
AFP
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وجه نواب في الكونغرس الأمريكي رسالة الى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، يحثونه على اتخاذ تدابير من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي في لبنان ومساعدة اللبنانيين في ظل الأزمة المعيشية.

والرسالة موقعة من 24 نائبا يدعون فيها الولايات المتحدة إلى "اتخاذ خطوات عاجلة مع الشركاء الدوليين لمعالجة أزمة لبنان المتفاقمة ومنع المزيد من عدم الاستقرار".

ودعا النواب إلى عقد اجتماعات مع شركاء لبنانيين "لديهم أفكار متشابهة مع الولايات المتحدة" لتنسيق برنامج المساعدة المالية وتقديم المساعدات الإنسانية المباشرة للفئات الأكثر ضعفا وتقديم مساعدة إضافية للجيش اللبناني وإجراء تحقيق محايد في انفجار مرفأ بيروت".

المصدر: موقع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي

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