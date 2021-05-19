نواب في الكونغرس الأمريكي يوجهون رسالة إلى بلينكن حول لبنان

وجه نواب في الكونغرس الأمريكي رسالة الى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، يحثونه على اتخاذ تدابير من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي في لبنان ومساعدة اللبنانيين في ظل الأزمة المعيشية.

والرسالة موقعة من 24 نائبا يدعون فيها الولايات المتحدة إلى "اتخاذ خطوات عاجلة مع الشركاء الدوليين لمعالجة أزمة لبنان المتفاقمة ومنع المزيد من عدم الاستقرار".

ودعا النواب إلى عقد اجتماعات مع شركاء لبنانيين "لديهم أفكار متشابهة مع الولايات المتحدة" لتنسيق برنامج المساعدة المالية وتقديم المساعدات الإنسانية المباشرة للفئات الأكثر ضعفا وتقديم مساعدة إضافية للجيش اللبناني وإجراء تحقيق محايد في انفجار مرفأ بيروت".

"We urge prompt and significant U.S. action."



Chair @RepGregoryMeeks led letter signed by 24 other members to @SecBlinken calling for the U.S. to take urgent steps with international partners to address Lebanon’s worsening crisis and prevent further instability. pic.twitter.com/Rch5dPSNZl — House Foreign Affairs Committee (@HouseForeign) May 18, 2021

المصدر: موقع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي