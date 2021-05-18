الطفلة الفلسطينية نادين عبد اللطيف: أتمنى أن أصبح طبيبة، وأساعد شعبي!

استقبل برنامج ناس أونلاين الطفلة الفلسطينية نادين عبد اللطيف البالغة من العمر 10 أعوام التي تحدثت عن معاناة أبناء جيلها في غزة بلغة إنكليزية متمكنة.

الطفلة نادين تحدثت عن الأوضاع الإنسانية السيئة في غزة، وما يعانيه الأطفال جراء القصف المتواصل على غزة، وانقطاع الأطفال عن التعليم وإكمال مدارسهم، وسط ظروف من الرعب والخوف.

وخلال حديثها أضافت نادين، أن ما تطمح له هو أن تعيش بسلام بعيدا عن الحرب، ضمن حقوق الطفل البسيطة، متابعة أن كل أطفال فلسطين يملكون الجرأة من عمر صغير ليعبروا عن أوجاعهم، وهم لم يعرفوا السعادة يوما، في ظل الدمار والقصف.

وعن أمنياتها قالت: أتمنى أن أكمل تعليمي وأصبح طبيبة، وأساعد شعبي، وأن تصل رسالتي إلى كل العالم لما يحصل في غزة وفي فلسطين.