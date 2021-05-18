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اشتباكات "خفيفة" بين "البيشمركة" وحزب العمال الكردستاني شمالي العراق

أخبار العالم العربي

اشتباكات
البيشمركة - أربيل
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أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، بأن اشتباكات "خفيفة" حدثت بين قوات "البيشمركة" الكردية وحزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان العراق.

وقال المصدر لـRT، إن "اشتباكات حدثت في قضاء سوران التابع لمحافظة أربيل بين البيشمركة وحزب العمال الكردستاني بعد ظهر اليوم".

وأضاف، أن "الاشتباكات التي كانت بالأسلحة الخفيفة، لم تسفر عن أية خسائر بشرية".

وقبل أيام، اندلعت اشتباكات "عنيفة" بين الجيش التركي ومقاتلي حزب العمال الكردستاني في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق.

المصدر: RT

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