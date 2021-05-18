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نتنياهو يؤكد لبايدن عزمه "استكمال الهدف" و"إعادة الأمن" لإسرائيل

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نتنياهو يؤكد لبايدن عزمه
Reuters AMMAR AWAD
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن رئيس الوزراء أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه يعتزم مواصلة العملية في قطاع غزة حتى "إعادة الأمن" لإسرائيل.

وجاء في بيان لمكتب نتنياهو في أعقاب الاتصال الهاتفي مع بايدن، يوم الاثنين، أن "رئيس الوزراء شكر الرئيس على دعمه المستمر لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وأبلغ الرئيس بأنه عازم على استكمال هدف العملية وإعادة الأمن للمواطنين الإسرائيليين".

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وفي وقت سابق ذكر البيت الأبيض أن جو بايدن أكد لنتنياهو دعم الولايات المتحدة "لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من الهجمات الصاروخية".

كما أعرب بايدن عن دعمه لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أن واشنطن تعمل مع مصر في هذا الاتجاه.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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