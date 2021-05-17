صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل على الحدود مع لبنان وسماع دوي انفجارات

قالت مصادر إسرائيلية إن صافرات الإنذار دوت في إسرائيل على الحدود مع لبنان وسمع دوي انفجارات.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه "تم تفعيل صفارات الإنذار في مسكافعام المتاخمة للحدود اللبنانية"، مشيرا إلى أن التفاصيل قيد التحقيق.

وأكد مستوطنون في المنطقة لوسائل إعلام إسرائيلية أنهم سمعوا أصوات عدد من الانفجارات.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأنه "تم إطلاق ما لا يقل عن خمسة صواريخ (من الجنوب اللبناني) باتجاه إسرائيل، انفجرت جميعها في الأراضي اللبنانية".

وبدأ المجلس الإقليمي للجليل الأعلى بفتح الملاجئ، ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أفادت بأن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل مضيئة فوق بلدة ميس الجبل جنوبي البلاد.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية + "الوكالة الوطنية للإعلام" + RT