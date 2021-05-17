ضربات صاروخية جديدة تستهدف سيدروت وعسقلان

أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، قصف مدينة سيدروت، كما قالت "سرايا القدس" إنها استهدفت مدينة عسقلان قبل قليل برشقة صاروخية.

وأعلنت "كتائب القسام"، في وقت سابق اليوم الإثنين، استهداف قاعدة تل نوف الجوية وكريات ملاخي وقاعدة التنصت 8200 (أوريم)، برشقات صاروخية، كما جددت قصف نتيفوت برشقات صاروخية.

هذا ويتواصل التصعيد العسكري بين "حماس" وإسرائيل لليوم الثامن على التوالي مخلفا خسائر مادية وبشرية جسيمة، وسط تعثر المساعي الدولية للوصول إلى حل.

المصدر: RT