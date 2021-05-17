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"حماس": المقاومة بدأت بوضع الكيان الصهيوني على طريق النهاية

أخبار العالم العربي

AFP
عضو المكتب السياسي لـ"حركة حماس" أسامة حمدان
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قال عضو المكتب السياسي لـ"حركة حماس" أسامة حمدان، إن "المقاومة بدأت بوضع الكيان الصهيوني على طريق النهاية باندحاره عن لبنان وغزة".

وفي كلمة له خلال احتفال تضامني مع فلسطين في مدينة حارة حريك، في الضاحية الجنوبية لبيروت، قال حمدان إن "العدوان الصهيوني وحد الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال من البحر إلى النهر".

وشدد على "أننا سنكتب قريبا قصة النصر وقصة نهاية الكيان الإسرائيلي وزواله".

ورأى أن "المقاومة تجاوزت حد رد الفعل واختراق المعادلات لتصل إلى قدرة رسم المعادلات"، مشيرا إلى أن "مقاومتنا هي من أجل التحرير وليس من أجل العودة للتفاوض".

وأضاف: " لا مشروع سياسي أو تفاوضي مع العدو بل لدينا فقط مشروع المقاومة التي باتت تصنع المعادلات"، كاشفا أن "المقاومة في جعبتها الكثير من المفاجآت".

المصدر: قناة "المنار"

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