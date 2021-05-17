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الجيش الإسرائيلي: غواصة موجهة تابعة لـ"حماس" حاولت استهداف قطعة بحرية إسرائيلية

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال القيادي في "الجهاد الإسلامي" في غزة أبو هربيد

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال القيادي في
هيئة البث الإسرائيلي
حسام أبو هربيد
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين عن مقتل أحد قيادات حركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة حسام أبو هربيد جراء غارة جوية نفذها طيرانه.

وأفاد المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه في "تويتر"، بـ "القضاء على المدعو حسام أبو هربيد، قائد لواء شمال قطاع غزة في حركة الجهاد الإسلامي".

فيما أكد مصدر في حركة "الجهاد الإسلامي" لوكالة "رويترز" أن أحد قادة الحركة البارزين في غزة قُتل في ضربة جوية إسرائيلية، اليوم الاثنين.

ويأتي مقتل حسام أبو هربيد، قائد لواء شمال غزة، في خضم معارك عنيفة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في القطاع، بما في ذلك حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

المصدر: RT + وسائل إعلام

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