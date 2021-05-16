قصف عنيف على بئر السبع

أعلنت "كتائب القسام" الفلسطينية عن "قصف مدينة بئر السبع برشقة صاروخية جديدة ردا على العدوان المتواصل بحق المدنيين".

وكانت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أعلنت الأحد عن إطلاقها رشقة من الصواريخ على مدينة أسدود وسديروت في جنوب إسرائيل.

وأشارت عبر قناتها في تطبيق "تيليغرام" إلى أنها قصفت بعدد من قذائف الهاون موقع إسناد "صوفا" وكيبوتس كرم أبو سالم وتحشدا لقوات الجيش الإسرائيلي قرب كيبوتس نير عام.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت "كتائب القسام" أنها أطلقت عددا من قذائف الهون عصر اليوم على كيبوتس ناحل عوز، مؤكدة "وجود إصابات في صفوف العدو".

المصدر: RT