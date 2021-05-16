السيسي يصدر أمرا هاما بشأن قطاع غزة

أوعز الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بفتح مستشفيات البلاد أمام الجرحى الفلسطينيين الذين تمت إصابتهم بضربات إسرائيل على قطاع غزة.

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ونقلت وسائل إعلام مصرية أن السيسي وجه حكومة البلاد "بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها".

وأوضحت التقارير أن الإجراءات الجديدة تشمل "فتح المستشفيات المصرية لاستقبال جرحى الغارات الإسرائيلية من قطاع غزة".

وسبق أن فتحت السلطات المصرية، الجمعة الماضي، معبر رفح أمام الجرحى في قطاع غزة مع التوجيه لمستشفيات سيناء بالاستعداد لاستقبالهم.

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح في القدس، حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها.

ويوم الاثنين بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على غزة، قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بينما أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن مقتل أكثر من 188 فلسطينيا حتى الآن، بينهم 55 طفلا، إضافة إلى نحو 1230 جريحا، بينما قتل العشرات باشتباكات في الضفة الغربية والقدس.

وشنت الفصائل الفلسطينية ضربات صاروخية مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل، بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ، لكن الهجمات أسفرت عن مقتل 10 إسرائيليين وإصابة 50 آخرين.

المصدر: وسائل إعلام مصرية