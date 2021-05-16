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السعودية تمنع مواطنيها من السفر إلى 13 دولة دون إذن مسبق

أخبار العالم العربي

السعودية تمنع مواطنيها من السفر إلى 13 دولة دون إذن مسبق
Reuters
صورة من الأرشيف - مطار الرياض
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أعلنت السعودية، اليوم الأحد، عن استمرار منع السفر، إلى 13 دولة دون ‏الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية.‏

واستعدت المملكة للتشغيل الكامل للرحلات الدولية، بعد إعلانها رفع تعليق السفر للمواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، ابتداء من يوم غد الموافق 17 مايو 2021.

وقالت الداخلية السعودية في بيان: "على المواطنين استمرار منع السفر، سواء مباشرة أو عن طريق دولة أخرى، إلى الدول التالية دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، وهي: ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، الصومال، الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا، روسيا البيضاء، الهند".

وأهابت الوزارة بالمواطنين السعوديين الراغبين في السفر للدول المسموح السفر إليها "توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشاراً للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أياً كانت وجهتهم".

المصدر: "واس"

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