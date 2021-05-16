الصدر يدعو الدول العربية "المطبّعة" مع إسرائيل إلى إلغاء التطبيع

دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الأحد، الدول العربية "المطبّعة" مع إسرائيل إلى "إلغاء التطبيع وطرد السفراء"، أو "تقليل التمثيل الدبلوماسي" في تل أبيب.

وكتب في تغريدة على حسابه في تويتر: "إلى حكام العرب مع التحية، أوجه لكم ندائي في خضم الحرب الطاحنة التي يشنها العدو الصهيوني ضد القدس الشريف وغزة المجاهدة".

وأضاف: "أوجه ندائي لحكام العرب المطبعين مع دولة الشر، بأن يسارعوا لإلغاء التطبيع وطرد السفراء من بلدانهم أو الضغط عليهم أو تقليل التمثيل عندهم وكذا عليكم بمقاطعتها اقتصاديا أو ما شاكل ذلك".

وتابع الصدر: "أبناؤنا ينتظرون موقفا منكم يرفع معاناتهم ومظلوميتهم، عسى أن يكون موقفكم ومضة مشرفة في تاريخكم مستقبلا".

وطالب النائب في مجلس النواب العراقي، حسن سالم، اليوم الأحد، حكومة بلاده بقطع العلاقات مع الدول المطبّعة مع إسرائيل، فيما حدد هذه الدول وهي السعودية والإمارات والبحرين.

المصدر: RT