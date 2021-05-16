"كتائب القسام" تشن هجوما جديدا على أسدود وسديروت

أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الأحد عن إطلاقها رشقة جديدة من الصواريخ على مدينة أسدود ومستوطنة سديروت في جنوب إسرائيل.

كما أكدت "كتائب القسام" عبر قناتها في تطبيق "تيليغرام" عن قصفها بعدد من قذائف الهاون موقع إسناد "صوفا" وكيبوتس كرم أبو سالم وتحشدا لقوات الجيش الإسرائيلي قرب كيبوتس نير عام.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت "كتائب القسام" أنها أطلقت عددا من قذائف الهون عصر اليوم على كيبوتس ناحل عوز، مؤكدة "وجود إصابات في صفوف العدو".

في غضون ذلك، أفادت مراسلة RT في إسرائيل بإطلاق صفارات الإنذار في سديروت وكذلك مدينتي عسقلان وأسدود.

المصدر: RT